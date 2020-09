Mit dem Programm für Herbst und Winter wird Judenburg

seinem Ruf als Kulturstadt wieder gerecht.

JUDENBURG. Judenburg hat seit jeher eine lebendige Kulturszene. Michaela Hammer, die neue Chefin der städtischen Kulturabteilung, hat dafür gesorgt, dass Herbst und Winter trotz der zu erwartenden Einschränkungen eine kulturell spannende Zeit bleiben.

„Spiele mögen beginnen"

„Die Spiele mögen beginnen“, hat Vizebürgermeisterin Elke Florian bei der Präsentation des Programmes im Kulturcafé Rarecs den Auftakt zu „we proudly present“, wie es Hammer sagte, gegeben. In diesem Café gibt es Tausende Schallplatten. Hammer, Florian und Manfred Fauland haben aber keine alte Platte aufgelegt.

Abwechslungsreiches Programm

Die Zusammenstellung zeigt vom Auftakt mit Ralph Duscheks Band, die „Jazz meets Pop, Rock & Oldies“ am 1. Oktober dieses Jahres, bis zu den „Stinatzer Delikatessen“, die Thomas Stipsits am 10. Februar des nächsten Jahres serviert, dass mit viel Kreativität ans Werk gegangen wurde. Und dass es die Klassiker wie den Christkindlmarkt, das Weihnachtssingen, die „Roaring Sixties“ und das Neujahrskonzert der Stadtkapelle geben wird, freut sicher die vielen Fans dieser Veranstaltungen.

Humor kommt nicht zur kurz

Humor kann zu keiner Zeit schaden. Gernot Haas wird am 26. November mit „VIP, VIP Hurra!“ dafür sorgen. Auch Stipsits oder Johannes Strutzmann gehören in diese Kategorie. Strutzmann ist Arzt und meint in seinem Ernährungsvortrag: „Übergewicht kommt selten allein“, und fragt: „Früher war alles leichter, Sie auch?“

Alle Veranstaltungen sind in einem im Tourismusbüro aufliegenden Folder zusammengefasst.

Nicht enthalten ist darin der „Photomonat Judenburg 2020“. Es geht dabei um Ausstellungen, Workshops und ein Festival.

Rennsportgeschichte von H. G. Ainerdinger

Dabei wird u. a. auch wieder die Wanderausstellung „Menschenbilder“ der steirischen Berufsfotografen zu sehen sein und erstmals die von Hans-Georg Ainerdinger fotografierte Rennsportgeschichte.

Alle Veranstaltungen werden einem COVID_19 Präventionskonzept folgend durchgeführt, wo sich Vorgaben der Gesundheitsbehörde wiederfinden.

Wer Karten gekauft hat, bekommt bei Absagen von Veranstaltungen das Geld zurück.