Familie, Einsatzkräfte, Gemeinde und viele Wegbegleiter trauern um Alexander Mlaker, der nach einer groß angelegten Suchaktion tot aufgefunden wurde.

WEISSKIRCHEN. Nach mehreren, stundenlangen Suchaktionen (Bericht) ist es Montagabend zur traurigen Gewissheit geworden: Der seit Samstag vermisste praktische Arzt in Ruhe, Alexander Mlaker, konnte von den Einsatzkräften nur noch tot aufgefunden und geborgen werden.

Neue Heimat

Der beliebte Arzt wurde im Jahr 1954 geboren und stammt aus Tirol. Durch seine Heirat mit der Amtsärztin Ursula Mlaker kam er ins Murtal, wo er auch eine neue Heimat fand. Tochter Julia und Sohn Georg entstammen dieser Ehe, beide Kinder üben ebenfalls ärztliche Berufe aus.

Versorgung gesichert

Fohnsdorf war sein erster Dienstort, ehe er aber mit 1. Oktober 1981 nach Weißkirchen übersiedelte und in einer prekären Situation (beide bisherigen Weißkirchner Ärzte hatten aufgehört) hier seine Ordination eröffnete und so für ein Einzugsgebiet von rund 5.000 Einwohnern die ärztliche Versorgung wieder ermöglichte. Bis 2020 führte Alexander Mlaker die Praxis und verabschiedete sich dann in den verdienten Ruhestand.

Große Betroffenheit

In seiner 39-jährigen Dienstzeit wirkte der Verstorbene auch als Distriktsarzt, Schularzt und Feuerwehrarzt. Noch am Tag vor seinem Tod wurde Mlaker von der Feuerwehr Weißkirchen für seine Verdienste zum Ehrenfeuerwehrarzt ernannt. Alexander Mlaker genoss in der Bevölkerung großes Ansehen, was für große Betroffenheit über den frühen und plötzlichen Tod des Mediziners sorgt.

