Einsatzkräfte mussten bereits am frühen Silvestermorgen zu einem Verkehrsunfall ausrücken.

JUDENBURG. Der Silvestertag startete in Judenburg turbulent. Gegen 6 Uhr war ein 25-jähriger Autolenker aus Leoben im Stadtgebiet in Richtung Paradeisgasse unterwegs. Der Lenker geriet laut Angaben der Polizei in einer Rechtskurve vermutlich aufgrund der Straßenglätte ins Schleudern und kollidierte mit einem entgegenkommenden 58-jährigen Murtaler.

Aufräumarbeiten

Der 25-Jährige wurde nach der medizinischen Erstversorgung ins LKH Judenburg gebracht. Der 58-jährige Murtaler erlitt leichte Verletzungen. "Während ein Alkotest beim 58-Jährigen negativ verlief, kann beim 25-Jährigen eine Alkoholisierung nicht ausgeschlossen werden", heißt es seitens der Polizei. Ebenso im Einsatz waren das Rote Kreuz und die Feuerwehr Judenburg. Die Unfallstelle war für Aufräumarbeiten etwa eineinhalb Stunden gesperrt.

Einsatz am Zirbitz

Einen weiteren Einsatz gab es zuvor bereits am Montag im Bereich des Zirbitzkogels. Dort war laut "Kleine Zeitung" eine 28-jährige Tourengeherin aus Tschechien vom Grat abgekommen und rund 100 Meter in die Tiefe gestürzt. Sie wurde vom Rettungshubschrauber mittels Seil geborgen und ins Krankenhaus gebracht. Die Frau erlitt Fuß- und Beinverletzungen.