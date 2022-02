Robert Schwinger aus dem Murtal hat einen neuen Schlittenrucksack erfunden.

MURTAL. Nicht zuletzt durch Corona erlebt das Schneeschuhwandern einen regelrechten Boom. Galt es bislang stets als etwas altbacken oder langweilig, ist es heute geradezu hipp, die Natur abseits der Pisten zu erkunden.

Schlittenrucksack Sledox

Auch der St. Peterer Robert Schwinger liebt es, mit Schneeschuhen unterwegs zu sein. Wäre da nicht die Tatsache, dass man nach einem anstrengenden Aufstieg auch wieder zu Fuß den Berg hinunter muss. "Weil es bei den meisten Touren auch die Möglichkeit gibt, die Strecke bzw. Teile davon abzufahren haben wir angefangen Tellerbobs, Schlitten etc. auf unseren Touren mitzunehmen. Das hat sich allerdings als völlig impraktikabel erwiesen. Die Schlitten waren zu groß, zu schwer, zu sperrig. Und da habe ich mir die Frage gestellt warum man nicht einen leichten Schlitten entwickelt, den man einfach am Rucksack befestigt", so Schwinger. Gesagt, getan.

Mit Schneeschuhen geht's bergauf, mit dem ultraleichten Schlitten rasant und mit Spaß talwärts.

Mit Spaß ins Tal

Der gelernte Werkzeugmacher hat monatelang getüffelt, gezeichnet, Pläne und Ideen verworfen, abgeändert bis er mit dem Schlittenrucksack "Sledox" ein richtiges Spaß-Gerät erfunden hat. Der Schlittenrucksack ist eine Kombination aus einem Wanderrucksack und einem extrem leichten Schlitten und damit der ideale Begleiter bei Schneeschuhtouren oder beim Winterwandern. "Der Schlitten wird ganz einfach am Rucksack befestigt, lässt sich mit wenigen Handgriffen lösen und wiegt nur 2,3 Kilo. Er ist, laut meinen Recherchen, der leichteste Schlitten der Welt", so Schwinger, der seine Erfindung auch beim Patentamt angemeldet hat. Der fahrbare Untersatz ist aus verschweißten und pulverbeschichteten Aluminiumprofilen gefertigt, extrem stabil und mit hochwertigen, rostfreien Edelstahlkufen ausgestattet - ein echter Hingucker eben.

Der Schlitten

"Das Feedback meiner Kunden ist extrem gut. Der Schlitten ist ein richtiges Spaß-Gerät, aufgrund seines geringen Gewichts total leicht zu lenken und zu bremsen und kann auch super als Sitzmöglichkeit verwendet werden ", freut sich der Jungunternehmer, der bereits neue Ideen im Kopf hat.



"Wenn alles so läuft wie ich es mir wünsche, dann soll der Schlitten künftig per Knopfdruck gelöst und wieder verankert werden können. Das heißt, du kannst dann marschieren und sobald es die Möglichkeit zu einer Abfahrt gibt, den Schlitten per Knopfdruck lösen und verwenden ohne den Rucksack abnehmen zu müssen", so Schwinger.

Robert Schwinger hat mit "Sledox" einen innovativen Schlittenrucksack erfunden.

Weiterentwicklung folgt

Weiters ist auch ein eigenes Tragesystem in Planung, denn derzeit kann der Schlitten nur in Verbindung mit dem Sledox-Wanderrucksack (Packvolumen von 28 Liter) genutzt werden. "Der Rucksack ist super aber natürlich will man ihn nicht immer mitnehmen, deshalb ist dieses Tragesystem in Vorbereitung", erklärt der findige Unternehmer, der seinen Schlittenrucksack auf Bestellung fertigt und innerhalb von zwei Tagen ausliefert. "Vor der Übergabe werden die Kufen nochmal speziell geschliffen und gewachst, der Kunde hat danach keine Wartungsarbeiten mehr, außer ab und zu wachsen", so Schwinger.

