Die Königsklasse soll auch 2021 in Spielberg fahren, ein Datum gibt es allerdings noch nicht.

SPIELBERG. Üblicherweise wird mit dem Schwingen der Zielflagge am Red Bull Ring der Termin für das Formel 1-Rennen im kommenden Jahr bekannt gegeben. Heuer war das erstmals nicht der Fall. Dem Vernehmen nach hat das nichts mit der Corona-Situation zu tun. Die Formel 1 ist derzeit einfach damit beschäftigt, diese Saison halbwegs gut über die Bühne zu bringen.

Verhandlungen

Dass die Königsklasse auch 2021 in Spielberg fahren wird, das steht nach mehreren Hinweisen ohnehin außer Zweifel. Der ORF und ServusTV wollen beide aus Spielberg übertragen, außerdem konnten Fans ihre heuer nicht gelösten Tickets auf nächstes Jahr übertragen. Allerdings laufen im Hintergrund noch die Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung mit Red Bull.

Entscheidung

Beim Projekt Spielberg will man das nicht großartig kommentieren. Nur soviel: „Wir sind bemüht und zuversichtlich, die Formel 1 auch in den kommenden Jahren auf dem Red Bull Ring begrüßen zu dürfen. Sobald eine Entscheidung feststeht, werden wir rechtzeitig darüber informieren.“ Derzeit darf man davon ausgehen, dass der Red Bull Ring am 4. Juli 2021 im Kalender stehen wird.

Irritationen

Dabei machte vergangene Woche bereits das Gerücht die Runde, die Formel 1 könnte ein drittes Rennwochenende in Spielberg einlegen, da Ungarn Probleme hätte. In Wirklichkeit war da gar nichts dran. Ganz im Gegenteil: Die Vermutung hat für Irritationen hinter den Kulissen gesorgt. Die Formel 1 musste zum Dementi ausrücken.