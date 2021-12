Max Verstappen soll 2022 wieder viele holländische Gäste ins Murtal locken. Am Red Bull Ring gibt es einen neuen Rennkalender und eine neue Streckenvariante.

SPIELBERG. "Der Weltmeistertitel von Max Verstappen ist natürlich auch für den Red Bull Ring großartig", heißt es beim Projekt Spielberg. Genaue Zahlen zum Ticketvorverkauf werden zwar nicht genannt, allerdings dürfte das auch einen enormen Schub für den "Großen Preis von Österreich" von 8. bis 10. Juli 2022 bedeuten.

Holländische Gäste

Bereits in den vergangenen Jahren waren die Oranjes gern gesehene Gäste rund um den Red Bull Ring. Im Sommer registrierte Steiermark Tourismus ein Plus von rund 130 Prozent bei den niederländischen Gästen - "vor allem Formel 1-bedingt". Das bescherte dem Murtal mit einem Zuwachs von über 60 Prozent bei den Nächtigungen das größte Plus aller steirischen Regionen im Sommer (Mai bis Oktober). Mit dem Triumph von Max Verstappen dürfte der Zustrom anhalten.

Buntes Programm

Auch abseits der Formel 1 bietet der Red Bull Ring im kommenden Jahr wieder ein buntes Programm: Die Liga der Supersportwagen gastiert von 20. bis 22. Mai in Spielberg. Von 19. bis 21. August kommt es auf einer veränderten Rennstrecke (Bericht) zum Auftritt der MotoGP und von 23. bis 25. September tritt das Grasser Racing Team erstmals zuhause in der DTM an (Bericht). Geplant sind zudem weitere Motorsport-Serien und ein Comeback der E-Mobility Play Days (Bericht). Weitere Infos gibt es beim Projekt Spielberg

Termine 2022 17. Dezember bis 27. Februar: Winter am Ring

20. bis 22. Mai: ADAC GT Masters

8. bis 10. Juli: Formel 1

19. bis 21. August: MotoGP

23. bis 25. September: DTM Neue Wintererlebnisse am Red Bull Ring Winter am RingADAC GT MastersFormel 1MotoGPDTM