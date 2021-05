Die Corona-Pandemie hat viele gesellschaftliche Schwachstellen sichtbar gemacht. Aber nicht nur die Schwächen des Systems möchte ich in diesem Beitrag hervorheben, sondern auch die Stärken. In kaum einem anderen Land der Erde lässt es sich auch in diesen Zeiten so gut leben wie in Österreich. Wir haben eines der besten und für die Patienten kostengünstigsten Gesundheitssysteme und leben darüber hinaus in einem noch nie dagewesenen Überfluss. Der Staat springt an allen Ecken und Enden ein, wenn es eng wird. Das gilt sowohl für Privatpersonen als auch für Wirtschaftstreibende. Die Staatskasse wird für zahlreiche Hilfsmaßnahmen regelrecht geplündert. Der egoistischen Plünderei der Schatzkammer des Staates schuldig machen sich nicht unsere Politiker, sondern alle, die eine Vollkaskomentalität entwickelt haben und ständig Forderungen stellen, ohne dafür entsprechende Gegenleistungen erbracht zu haben. Der Staat, sprich der Steuerzahler, soll für alles aufkommen. Woher das Geld kommt, ist den meisten schnuppe. Bis jetzt ist das noch einigermaßen gutgegangen. Doch wir alle müssen uns im Klaren darüber sein, dass das Geld nicht auf den Bäumen wächst. Diese Pandemie stellt einen noch nie dagewesenen Ausnahmezustand für uns alle dar und zeigt uns deutlich unsere Grenzen auf. Auf dem Weg in die Rückkehr zur Normalität - was immer wir darunter verstehen - sollten wir wieder mehr daran denken, was wir für unser Land tun können und nicht was unser Land für uns tun kann. Wenn alle ihren Beitrag dazu leisten, brauchen wir keine Angst vor der Zukunft haben.

Diesen Kommentar finden Sie auch in der Print-Ausgabe Ihrer WOCHE Murtal und Murau.