Bürgermeister Harald Bergmann hat ein neues Team an seiner Seite.

KNITTELFELD. Am Montag wurde der neue Gemeinderat in der Eisenbahnerstadt angelobt. Bürgermeister Harald Bergmann und die SPÖ konnten sich bei der Wahl über satte Zugewinne freuen. Die SPÖ hat nun 20 Mandate, fünf gingen an die ÖVP, vier an die KPÖ und nur noch zwei an die FPÖ.

Neuer Stadtrat

Entsprechende Änderungen gab es nun auch im Stadtrat: Die SPÖ hat ab sofort fünf Sitze, ÖVP und KPÖ jeweils einen. Bergmann hat nun gleich zwei neue Vize an seiner Seite. Erste Vizebürgermeisterin ist Martina Stummer (SPÖ), zweiter Vizebürgermeister Rene Jäger (ÖVP). Der bisherige erste Vize Guido Zeilinger wurde zum Finanzreferenten, der bisherige zweite Siegfried Oberweger (FPÖ) ist überhaupt aus dem Gemeinderat ausgeschieden.

Neue Herausforderungen

„Auf uns kommen in den nächsten Jahren große Herausforderungen zu, die Auswirkungen von Corona sind noch nicht abzuschätzen“, sagte Bergmann. Insgesamt wurden in Knittelfeld gleich elf neue Gemeinderäte quer durch alle Fraktionen angelobt.