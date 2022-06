Am zweiten Tag der großen Jubiläumsfeier " 160 Jahre Bergkapelle Fohnsdorf " fand um 14 Uhr am Hauptplatz in Fohnsdorf ein großer Festakt statt. Die einzelnen Musikkapellen trafen sternförmig mit Marschmusik rund um den Platz ein. Eingeleitet wurde die Begrüßung mit dem Bergmannsmarsch dirigiert von Blasmusik-Bezirksobmann Herbert Bauer. Es folgte die Festansprache durch Bezirksobmann des BMV Judenburg Reinhard Bauer sowie Ehrungen und Begrüssungsworte von mehreren Ehrengästen. Die gemeinsam gespielten Märsche klangen wie in Stereo mit einem enormen Klangvolumen. Am Schluß durfte die steirische Landeshymne nicht fehlen. In Marschformation mit Musik marschierten anschließend alle Musikkapellen zum Festzelt. Eine Klangwolke ertönte über den ganzen Ort während sich die Formationen durch die Häuserfront bewegten. Die nachfolgenden Gastkonzerte im Zelt begeisterten das Publikum und so dauerte dieser Ausklang bei einem gemütlichen Beisammensein bis in die späten Abend-stunden. Wer dann noch nicht genug hatte, der hatte noch musikalische Unterhaltung durch die Blaskapelle "Junger Schwung" bis Open End. ( Mehr Info im Textbild... )

239 Fotos u. Bericht von Hilde u. Anton Steinwider, Fohnsdorf