Begrüße wieder alle Murtalerinnen und Murtaler!

Als kleiner Junge nahm mich mein Großvater mit in den nahen Wald.

Dort zeigte er mir ehrfurchtsvoll eine Wolfsgrube. Tiefbeeindruckt

verband ich damit sogleich die Märchen von Rotkäppchen oder die

Geschichte mit den sieben Geißleins.

Durch sein ererbtes Verhalten und seine Art Beute zu machen, wurde der Wolf ein Feind

des Menschen. Besonders ab dem Zeitpunkt, als der Mensch begann sich mit der Viehzucht eine bessere Nahrungsbasis zu schaffen.

Bestimmt hatte der Mensch vorher seine Dienste als Jäger sehr geschätzt, eben in der Hoffnung gemeinsame Beute zu machen.

Wie bekannt, entstammte aus diesem Zweig des Wolfstammes unser Haushund.

Aber ein Tier, das unsere Haustiere reißt, eventuell in Notzeiten wohl auch den Menschen,

mehr tötet als es zum Überleben braucht, muss ein Geschöpf des Teufels sein.

So der Glaube des Menschen.

In Märchen gilt er als alt und grau, aber besonders schlau, immer mit unbekanntem Aufenthalt.

Mit all seinen vom Menschen sinnbildlich übertragenen Eigenschaften,

wie böse, raffgierig und Falschheit war er bald ein Feindbild der Kirche und wurde gnadenlos verfolgt.

Eine Möglichkeit neben der Jagd war das Bauen von sogenannten

Wolfsgruben.

Mit einer Grube von etwa 4m Tiefe, 8m im Durchmesser, in der Mitte ein Pfahl mit

einem Köder, gut getarnt mit Ästen und Zweigen, so wurden viele

hungrige Wölfe zum Opfer.

Ja, sogar Selbstschußapparate (Legbüchsen) gab es,

gefährliche Waffen auch für den menschlichen Jäger!

Für eine effektive Treibjagd musste sich sogar die ländliche Bevölkerung bereit halten.

Das ging sogar so weit, daß der junge Wurf im sicheren Waldtobel ausgehoben wurde,

natürlich gerade dann, wenn die Wölfin auf Nahrungssuche war.

Um die Jagd besonders attraktiv zu halten wurden Geldprämien ausgelobt.

Die Konsequenz war, daß um 1960 der Wolf in der Steiermark ausgerottet war!

Man begreift wie der "Mythos Wolf", das böse Raubtier entstand,

interessant heute daß das "für und gegen" den Wolf mit den sozialen

Status des Menschen zusammenhängt!

Mit meinen Beiträgen will ich gerne Aufklärung betreiben,

wohlwissend um die Spannungsfelder von Naturschutz, Jagd und Landwirtschaft.

Demnächst mehr!

Bild: Wolfsgrube Tremelberg

Manfred Reibenbacher

Waldpädagoge

historische Geschichtsquellen:

Blätter für Heimatkunde, Dr. Günter Jontes