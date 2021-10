Am kommenden Wochenende startet ein ganz neues Angebot im Restaurant Hiebaums im Zentrum von Judenburg. Das junge Team des Restaurant Hiebaums hat in den letzten Wochen bereits für einige Höhepunkte in der kulinarischen Welt von Judenburg gesorgt, nun haben Julia und Peter die Idee des “Brunch“ nach Judenburg gebracht.

Mit diesem neuen Angebot kann man von 9:30 bis 14:00 Uhr nicht nur aus der umfangreiche Speisekarte, sondern auch aus der neuen Brunch-Karte wählen. Es werden verschiedenste Gustostückerl vom Frühstück bis zum Lunch, vom kleinen Buttersemmerl bis zum ausgiebigen Schlemmer Frühstück angeboten.

Ich meine es ist Zeit, das einmal auszuprobieren!