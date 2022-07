Nach einer zweijährigen Pause fand heuer das schon traditionelle Fohnsdorfer Dorffest wieder statt. Bekannte Musikgruppen und Solisten waren am Programm. Bei schönstem Sommerwetter - mit Beginn um 15 Uhr - waren schon zahlreiche Besucher auf den Hauptplatz gekommen. Den musikalischen Anfang machte die "Ralph Duschek Band" auf der Hauptbühne. GR Ing. Michael Mader, Kulturvorsitzender der Gem. Fohnsdorf, begrüßte die anwesenden Besucher und Musikgruppen. Er freute sich über den musikalischen Auftakt nach der langen Coronapause und wünschte allen gute Unterhaltung. Anschließend folgten je 1-1,5 Std. Auftritte folgender Gruppen: "Die Seetaler", die Schlagersängerin "Styrina", "Die 3" (Austropop) und für das Abendprogramm kamen noch einmal "Die Seetaler" auf die Bühne. Auf der Tourismusbühne spielten ab 17 Uhr die "For Fränzs". Auf der Central-Bühne traten "Chris Magerl and the Burning Flags" auf. Als Spätprogramm gab es auf derselben Bühne letztlich Popmusik im Dialekt mit "Die Niachtn". Es war eine abwechslungsreiche musikalische Darbietung in allen Facetten. Die Fohnsdorfer Einsatzorganistationen - das Rote Kreuz, die Freiwillige Feuerwehr und die Polizei informierten aus Ihren Aufgabengebieten. Die LJ-Kumpitz hatte einen Geschicklichkeitswettbewerb aufgebaut. Als Kinderprogramm gab es eine Hüpfburg, Schminken, Basteln, verschiedene sportliche Aktivitäten sowie Kinderbetreuung von den Kinderfreunden Fohnsdorf und Wasendorf. Ein Schachturnier und verschiedene Spiele von Atus Vorwärts Fohnsdorf sowie ein "Bungee Run" rundete das Rahmenprogramm ab. Für die Kulinarik sorgten die Fohnsdorfer Wirte. Den Besuchern wurde ein unterhaltsames Programm für Jung und Alt geboten.

Text u. 113 Fotos v. Hilde u. Anton Steinwider, Fohnsdorf