WEISSKIRCHEN. Romana Slavinec nach neun Titeln in Serie an der Spitze abgelöst.

Beim Iceman-Bewerb in Villach (Kärnten) ging es für die österreichische Wintertriathlon-Elite auch um Staatsmeisterschaftsehren.

Wasle verhinderte zehnte Goldmedaille

Nach neun Goldmedaillen in Serie peilte Romana Slavinec ihren zehnten Staatsmeisterschaftstitel an. Das daraus am Ende nichts wurde, hat Carina Wasle verhindert. Die Tirolerin war vor der beeindruckenden Meisterschafts-Siegesserie der Murtalerin auch die letzte Staatsmeisterin: „Eigentlich bin ich angetreten, um meinen zehnten Titel in Folge zu erkämpfen. Leider habe ich diesen Kampf verloren, jede Serie geht einmal zu Ende. Im Ziel blieb mir der für mich enttäuschende Vizemeistertitel und die Gratulation an die neue (alte) Staatsmeisterin“.

Am Bike entscheidend verloren

Wasle hat ein ausgezeichnetes Rennen abgeliefert und nahm Slavinec vor allem am Bike viel Zeit ab, die die Weißkirchnerin auf der Loipe nicht mehr aufholen konnte. Nach 1:32,57 Stunde fehlten Slavinec am Ende rund zweieinhalb Minuten auf die Goldmedaille:

„Das Biken war extrem fordernd, da es streckenweise sehr tiefen Matsch gab und es sehr, sehr unruhig war. Da lagen die Vorteile klar bei Crosstriathletin Carina Wasle. Auf den Langlauf-Skiern versuchte ich noch einmal alles, doch mein Rückstand war schon zu groß. Platz zwei ist sicher nicht mein erklärtes Ziel gewesen, aber ich musste auch anerkennen, dass Carina eine bessere Leistung abgeliefert und sich damit den Titel absolut verdient hat“.

Schrettner in Top 10

Als Zehnte hat es durch Susanne Schrettner (Atus Knittelfeld) eine weitere Murtalerin in die Top 10 der Meisterschaftswertung geschafft.

Winterwettkampfsaison abgeschlossen

Für die Topsport Kolland Triathletin Slavinec ist damit die Winterwettkampfsaison abgeschlossen. Nach kurzer Verschnaufpause und Übergangsphase mit Dienstzeiten auf ihrer Polizeiinspektion in Wien starten für die Polizeisportlerin die Vorbereitungen auf die Sommerwettkampfsaison.