Nach dem Horrorcrash wurden am Red Bull Ring Maßnahmen gesetzt. Piloten mussten zum Rapport.

SPIELBERG. Nach dem Horrorunfall vom vergangenen Sonntag, bei dem Valentino Rossi und Maverick Vinales beinahe von fliegenden Motorrädern abgeschossen worden wären, wurde die Kurve 3 am Red Bull Ring für den Großen Preis der Steiermark entschärft. Damit soll das Risiko eines erneuten Zwischenfalls minimiert werden, wie Rechteinhaber Dorna mitteilt.

Mehr Sicherheit

Konkret wurde eine neue Mauer eingezogen, damit nichts oder niemand an dieser Stelle wieder zurück auf die Strecke kommen kann. Die Mauer besteht aus Sicherheitszäunen und Reifen. "In der Kurve 3 wurde die Mauer geändert, was diese Passage sicherer macht. Die Sicherheitsbeauftragten haben einen schwierigen Job. Auf der einen Seite sind große asphaltierte Auslaufzonen gut, aber auf der anderen Seite verleiten sie auch dazu, mehr Risiko zu nehmen. Hier muss es strengere Strafen geben", regte Sonntag-Sieger Andrea Dovizioso bei der Pressekonferenz an.

"Hatten enormes Glück"

Superstar Valentino Rossi berichtete noch einmal vom Unfall: „Es war ein schwieriger Moment für mich, sehr beängstigend. Nach dem Crash habe ich nur das Bike von Zarco gesehen, wie es über Marverick geflogen ist. Das Bike von Franco habe ich gar nicht gesehen. Wir hatten enormes Glück. Ich mag die Passage mit den Kurven 2 und 3, leider kann es auf der anderen Seite aber auch sehr gefährlich werden. Es wird an dieser Stelle Verbesserungen geben, aber eigentlich müsste man das Layout ändern. Das ist nicht einfach. Ich wüsste auch nicht, wie man das lösen könnte", sagte "Il Dottore.

Rapport

Bereits am Donnerstag mussten alle an Unfällen beteiligten Piloten zum Rapport bei den Stewards antreten. Danilo Petrucci wurde dabei offiziell verwarnt, weil er am Samstag Aleix Espargaro den Stinkefinger gezeigt hatte. Für die Beteiligten des Horrorunfalls, Johann Zarco und Franco Morbidelli, wurde eine Entscheidung für Freitag angekündigt. Diese wurde mittlerweile auch veröffentlicht: Für "unverantwortliches Fahren" muss Zarco beim nächsten Rennen aus der Boxengasse starten.

Rennen von schweren Unfällen überschattet