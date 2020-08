Dovizioso-Sieg am Red Bull Ring wurde von Zwischenfällen überschattet.

SPIELBERG. Da ist so ziemlich jedem am Red Bull Ring und vor den Bildschirmen kurz das Herz stehen geblieben. In Runde 8 kollidierten Johann Zarco und Franco Morbidelli kurz vor der Remus-Kurve. Während die Piloten durch das Kiesbett rutschten, wirbelten ihre Maschinen über die Strecke und verfehlten nur um Haaresbreite die Yamaha-Piloten Valentino Rossi und Maverick Vinales. Beide kamen glücklicherweise mit dem Schrecken davon. Auch für Zarco und Morbidelli ging der Unfall ersten Meldungen zufolge glimpflich aus.

Sieg Nummer 5

Das Rennen musste unterbrochen und nach einigen Minuten neu gestartet werden. KTM-Pilot Pol Espargaro führte zu diesem Zeitpunkt. Er konnte den Sieg aber schließlich nicht einfahren, schied nach einer Kollision mit Miguel Oliveira aus. So war der Weg frei für den fünften Ducati-Sieg im fünften Rennen am neuen Red Bull Ring. Andrea Dovizioso holte sich auf "seiner" Strecke den Pokal vor Joan Mir und Jack Miller. Für KTM und Brad Binder blieb mit Rang 4 nur Blech beim Heimrennen.

Sturz Nummer 2

Bereits das Rennen der Moto2 wurde zuvor von einem schweren Unfall überschattet: Der Malaysier Hafizh Syahrin krachte mit vollem Tempo gegen die am Boden liegende Maschine von Enea Bastianini und hob daraufhin ab. Nach den ersten Untersuchungen im Medical Center der Strecke war klar: Alle Beteiligten sind anscheinend mit Prellungen davongekommen. Den Sieg holte sich im Anschluss KTM-Pilot Jorge Martin.