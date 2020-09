JUDENBURG. Sonja Spiegl und Christoph Zechner

als Vereinsmeister gekürt.

Ende August fand in Strettweg die traditionelle Vereinsmeisterschaft des TC Sport aktiv Judenburg statt. Am Finaltag wurden vor zahlreichem Publikum die Meister in acht spannenden Bewerben ermittelt.

Als neue Vereinsmeister wurden Sonja Spiegl und Christoph Zechner gekürt.

Ergebnisse

Damen-Doppel: Corinna Wolfsberger/Doris Mursteiner.

Damen B: Doris Mursteiner.

Damen A und Vereinsmeisterin: Sonja Spiegl.

Mixed: Corinna Wolfsberger/Franz Hammer.

Herren-Doppel: Ing. Christoph Zechner/John Berdev.

Herren B: Heimo Skaffe.

Herren A und Vereinsmeister: Ing. Christoph Zechner.

Herren Ü 50: Robert Kleinferchner.