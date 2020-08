Ein unerwarteter Heimsieger, ein Rennabbruch und eine Schrecksekunde haben am Red Bull Ring für Unterhaltung gesorgt.

SPIELBERG. Tja, wenn sich zwei streiten ... Der portugiesische Jungstar Miguel Oliveira vom KTM-Kundenteam Tech 3 sicherte sich beim Großen Preis der Steiermark völlig überraschend den Sieg am Red Bull Ring. Zuvor erlebten die Fans vor den TV-Bildschirmen eine völlig verrückte Schlussphase des Rennens.

In letzter Sekunde

Oliveira lag eigentlich auf Platz 3, während sich Pol Espargaro (KTM) und Jack Miller (Ducati) ein packendes Duell um den Sieg lieferten. In der letzten Kurve wollte Pole-Mann Espargaro nochmal an Miller vorbeiziehen, dieser deckte ab und übersah Oliveira, der an beiden vorbeizog und den Triumph in der letzten Sekunde stahl. Für KTM war es der zweite Sieg nach Brad Binder in Tschechien und der erste Heimsieg überhaupt.

Märchenhaftes Ergebnis

Damit hat KTM erstmals auch Ducati einen Sieg am Red Bull Ring vor der Nase weggeschnappt. Die letzten fünf Rennen im Murtal hat allesamt die italienische Rennschmiede gewonnen. Für KTM war es ein märchenhaftes Ergebnis: Oliveira und Espargaro (3.) landeten am Podium. Mit Brad Binder (8.) und Iker Lecuona (10.) fuhren alle Piloten in die Top Ten.

Schrecksekunde

Erneut gab es in Spielberg eine Schrecksekunde, rote Flaggen und einen Neustart: In Runde 17 musste Maverick Vinales nach einem Bremsversagen von seiner Yamaha springen. Diese raste in der Niki Lauda-Kurve ungebremst in den Sicherheitszaun und ging in Flammen auf. Vinales blieb bei seiner akrobatischen Einlage unverletzt. Nach dem Restart fuhren Espargaro und Miller auf und davon - bis zur letzten Kurve ...

Weitere Ergebnisse

Red Bull Ring-Seriensieger Andrea Dovizioso landete am Ende auf Platz 5. Valentino Rossi wurde als Neunter abgewunken und darf damit nicht unzufrieden sein. WM-Leader Fabio Quartararo kam nur auf Platz 13, führt aber weiterhin in der Gesamtwertung.

Erste Stimmen

"Unglaublich, dass es ausgerechnet jetzt für Miguel geklappt hat. Das ist absoluter Wahnsinn", freute sich KTM-Motorsportdirektor Pit Beirer, während der Sieger nach Worten suchte: "Das ist emotional. Danke an alle, die an mich geglaubt haben", sagte Miguel Oliveira. "In diesem Rennen konnte jeder gewinnen. Das war ein Wahnsinns-Fight in der letzten Kurve", gab Pol Espargaro zu Protokoll.

Nächstes Jahr wieder mit Fans