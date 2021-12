Sternenturm, Therme Aqualux, Projekt Spielberg und Schiberge starten nach dem Lockdown wieder richtig durch.

MURAU/MURTAL. Nicht nur Gastronomie und Hotellerie dürfen am Freitag, 17. Dezember, wieder ihre Tore öffnen. Auch einige der Ausflugsziele der Region stehen wieder in den Startlöchern. "Wir freuen uns schon sehr darauf, endlich wieder Besucher begrüßen zu können und haben uns ein spezielles Programm dafür ausgedacht", sagt Geschäftsführerin Ute Kles vom Sternenturm Judenburg.

Weihnachtliches Programm

Ab Samstag stehen im höchstgelegenen Planetarium Europas passende Shows wie "Die Weihnachtsgeschichte" oder "Seven Wonders" am Programm. Geöffnet hat der Sternenturm am Wochenende und dann wieder ab dem 24. Dezember, lediglich am Neujahrstag wird eine kleine Pause eingelegt.

Mit Sicherheit in die Therme

Bereits ab Freitag empfängt die Therme Aqualux in Fohnsdorf wieder Besucher mit einem bewährten Hygiene- und Sicherheitskonzept. Badegäste müssen die 2G-Regeln beachten, die ab 12 Jahren gilt. Kinder zwischen 12 und 15 Jahren dürfen mit dem Ninja Pass in die Therme. Für alle Besucher gilt eine Registrierungspflicht. "Zur besseren Planbarkeit kann der Thermen-Eintritt weiterhin vorab online gebucht werden", heißt es.

Schiberge starten durch

Viele Schiberge der Region starten ab Freitag in den regulären Betrieb: Am Kreischberg und am Lachtal ist dann etwa täglich Schifahren angesagt. Auf der Turracher Höhe wird das Angebot der Bergbahnen am Samstag kräftig erweitert. Seilbahnen, Gastronomie und Hotellerei erfüllen alle Corona-Auflagen. "Die im letzten Jahr der Pandemie erfolgreich umgesetzten Präventionsmaßnahmen haben sich gut bewährt", heißt es.

Winterspaß am Eislaufplatz

Winter am Ring

Ebenfalls am Freitag, 17. Dezember, startet das Projekt Spielberg den "Winter am Ring". Für die Besucher gibt es dabei bis voraussichtlich 27. Februar ein buntes Programm mit Fahrerlebnissen, Biathlon, Eisstockschießen, Winterwanderungen und Enduro in der Boxengasse. Auch das Kinderprogramm lässt beinahe keinen Wunsch offen.

