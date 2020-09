Seit 30 Jahren beliebt

Die Familie Kölbl betreibt seit 30 Jahren den beliebten Fischerwirt, der den Tourismus in Zeutschach (Gemeinde Neumarkt) belebt.

ZEUTSCHACH. Auf eine Erfolgsgeschichte blicken Herbert und Birgit Kölbl zurück. Das Ehepaar besitzt und betreibt den bis weit über die Bezirksgrenzen hinaus bekannten und beliebten Fischerwirt, direkt am idyllischen Grasluppteich, der sich vor allem bei Fischern größter Beliebtheit erfreut. Vor 30 Jahren erwarb das Ehepaar Kölbl diese Gastwirtschaft in Zeutschach, baute aus und wurde unter dem Namen „Fischerwirt“ zu einem weitum geschätzten Betrieb, der auch wesentlich zur Belebung des Tourismus im Naturpark Zirbitzkogel beiträgt.2002 wurde das Raumangebot verdoppelt, nun plant die Familie Kölbl, die Küche zu erneuern und das Zimmerangebot zu erweitern.

Derzeit sind beim Fischerwirt 16 Mitarbeiter beschäftigt. In den letzten Jahren habe man sich von der Lehrlingsausbildung verabschiedet berichtet Chef Herbert Kölbl, „denn es wurde immer schwieriger, mit Lehrlingen zu arbeiten“.

Zum 30-jährigen Betriebsjubiläum stellte sich letzte Woche die Wirtschaftskammer, vertreten durch den Murauer WK-Obmann Karl Schmidhofer und den Neumarkter WB-Obmann Bernhard Radauer sowie die Marktgemeinde Neumarkt, vertreten durch Bgm. Josef Maier, als Gratulanten ein.

WB-Obmann Komm. Rat Bernhard Radauer gratulierte zum Erfolg der Familie Kölbl und versprach, sich für Belange des Tourismus verstärkt einzubringen. Bgm. Josef Maier hob die Bedeutung und die Bemühungen des Fischerwirtes zur Tourismusbelebung in der Region hervor.

NRAbg. Karl Schmidhofer verwies im Rahmen der Urkundenverleihung darauf, dass ein florierender Gastwirtebetrieb große Aufgaben und Herausforderungen zu erfüllen habe. Der Fischerwirt sei vor allem für seine ausgezeichnete Küche, das Fischangebot und die Eisspezialitäten bis weit über die Gemeindegrenzen hinaus bekannt, sagte Schmidhofer. Nicht nur die Kulinarik sei wichtig, auch das Gespräch am Biertisch sei von Bedeutung, damit das Miteinander zwischen den Generationen gepflegt werden kann. Für die Wirtschaftskammer Steiermark überreichte Komm.-Rat Karl Schmidhofer eine Urkunde als Anerkennung der Leistungen, die zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Steiermark beitragen. Herbert Kölbl sagte, dass Corona speziell für den Tourismus eine Riesenchance sei, die nun laufende Saison habe sich sehr positiv für den Naturpark Zirbitzkogel entwickelt. Man liege über den Vorjahreswerten, so Kölbl.

Anita Galler