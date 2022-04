In der Eisenbahnerstadt werden 70 Lehrplätze bei den Bundesbahnen angeboten, am 19. April gibt es exklusive Einblicke.

KNITTELFELD. Die Türen stehen für junge Fachkräfte in der ÖBB-Lehrwerkstätte eigentlich immer offen, kommende Woche aber ganz besonders: Am Dienstag, dem 19. April, wird in Knittelfeld von 9 bis 17 Uhr zum Tag der offenen Tür geladen. An diesem Tag geben Ausbilder und Lehrlinge einen exklusiven Einblick in die Ausbildung bei den Bundesbahnen.

Weitere Plätze

In der ÖBB-Lehrwerkstätte, die erst vor eineinhalb Jahren völlig neu gebaut wurde (Bericht), werden derzeit 170 Jugendliche in vier technischen und einem kaufmännischen Beruf ausgebildet. Darunter befinden sich bereits 24 Mädchen, die Tendenz ist steigend. Für das neue Lehrjahr ab September werden weitere 70 Ausbildungsplätze angeboten. Vor Ort gelten Maskenpflicht und die 3G-Regel. Eine Anmeldung ist notwendig und unter harald.boehm@oebb.at möglich.

Mehr Wirtschaft in der Region:

Das Angebot ist noch immer sehr gut