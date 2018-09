24.09.2018, 19:12 Uhr

Vom 13. bis 21. Oktober findet im Murtal die 1. Murtaler Wanderwoche statt. Die ARGE „Region Murtal – Herzklopfen spüren“ möchte das Thema Wandern in der Region noch stärker positionieren und hat sich daher entschlossen im Herbst eine Schwerpunktwoche Gästen und Einheimischen anzubieten.

www.murtal-herzklopfen.at

10 Wanderungen und ein Fotovortrag bieten nicht nur klassische Bergerlebnisse, sondern eine außergewöhnliche Themenvielfalt an.

So beginnt die Wanderwoche mit einer Schmankerlwanderung am 13.10. in der Region Spielberg, wo es auf 7 Schmankerlstationen heimische Spezialitäten entlang des Weges zu verkosten gibt und auch Besonderheiten wie ein „G’stachelts Bier“ oder eine Lammsuppe für Geschmackserlebnisse sorgen. Aber natürlich dürfen hier auch der Murtaler Steirerkäse und ein „Murbodner Erdäpfelspeckeintopf“ nicht fehlen.Natürlich kommen aber auch Gipfel- und Bergtouren nicht zu kurz. So sorgen die 3-Gipfelwanderung „Rosenkogel & Co“ in der Region Pölstal und die Guten-Morgen-Bergseenwanderung mit Bergfrühstück in den Seetaler-Alpen für unvergessliche Bergerlebnisse. Aber auch einfache Touren, wie die Wanderung zur Sillweger Aussichtswarte in Fohnsdorf ergänzen das Wanderangebot für Gross und Klein.Viele Touren im Murtal geben aber in dieser Woche ganz besondere Einblicke – so wird die Alpinpolizei mit ihrem Polizeihubschrauber die Wanderung von Knittelfeld „Sicher am Berg“ begleiten, bei einem Fotoworkshop mit Markus Beren lernt man neue Perspektiven in der Fotografie kennen, bei der Waldrandapotheke wird nicht nur Wissenswertes von Kräutern vermittelt, sondern auch für zu Hause Baldrian und Beinwelltinktur hergestellt und bei einer Schwammerlwanderung werden auch „wilde Schwammerl“ gesammelt, analysiert, verkocht und gegessen.Bei der „Bike & Hike Tour“ zur Ruine Eppenstein, kann zuerst gemeinsam von Knittelfeld und Judenburg zum Ausgangspunkt geradelt werden. Bei der Ruinenwanderung selbst gibt es dann Einblicke durch den Burgverein über die Geschichte und die Geschichtln der Burg.Die Wanderung „Gemma Sterndal Schaun“ lässt die Herzen der Teilnehmer höherschlagen, wenn sie die Sternbilder entdecken, die sie zuvor im Sternenturm Judenburg, vorgeführt bekommen haben.