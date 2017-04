Die SEER beim Spielberg Musikfestival 2017

20.04.2017, 16:42 Uhr

stehen bereits fest und als Headliner werden „Die SEER“ für ausgezeichnete Stimmung sorgen!

Die, eine der stärksten Live-Bands des Landes, stehen als Headliner des Open Air am Red Bull Ring auf der Bühne und bieten ihren Fans mehr als bloße Unterhaltung. Die acht Musiker, zum Ensemble zusammengeschweißte Individualisten, packen ihre Lebenseinstellung in Noten, Wörter und Arrangements und schicken sie auf die Reise ins Gehör der Zuhörer. Seit mittlerweile 20 Jahren machen sie so ihre Musik spürbar. „Wir freuen uns auf Spielberg, wo wir viele SEER-Freunde haben aufgrund unserer jährlichen ,STAD’-Konzerte. Das Spielberg Musikfestival sucht seinesgleichen in Österreich. Die Veranstaltung hat sich in den letztenJahren vor allem auch dadurch einen Namen gemacht, weil jungen Interpreten, die Mundartmusik machen, eine tolle Plattform geboten wird. Es freut uns, dass wir 2017 Teil dieser großartigen Veranstaltung sein dürfen“, schickt Fred Jaklitsch, Kopf und Mastermind der SEER, voraus., das Party-Quartett aus dem Chiemgau, touren mit neuem Album durch die Welt. Im August führt sie ihr Weg zumSpielberg Musikfestival, um die Bühne zu rocken und sich mit lässig-groovenden Desperados direkt in die Herzen und Hüften des Publikums zu spielen. Getreu dem Motto „Bonaparty is over, the party goes on!” möchten sie beim Spielberg Musikfestival 2017 musikalische Grenzen einreißen. „Für uns fühlt sich ein Auftritt auf dem Spielberg Musikfestival schon fast wie nach Hause kommen an. Wir sind ja bereits seit der ersten Ausgabe regelmäßig dabei. Wer schon mal dabei war weiß, des werd wuid, laut und es wird dreggad abgeshaked. Hopaaa!“, machen Flo, Jan-Philipp, Kamil und Michi den Fans Lust, live vor Ort dabei zu sein!A „Guate Zeit“ machen sichbeim fünften Spielberg Musikfestival: Die vier Steirer Horst Klimstein, Uwe Hölzl, Benji Hassler und Chris Watzik mobilisieren mit ihren vier Gitarren und mitreißenden und ehrlichen Songs die Liebhaber des Austropop. Mit ihren Liedern beweisen sie eindrucksvoll, dass die Dialektmusik bzw. der Austropop noch lange nicht das viel beschworene Ende gefunden hat.Der Folkrock von– „Handcrafted und Heartmade“ – geht von den Gehörgängen direkt unter die Haut. Patrick, Kevin, Veitm und Willy ziehen mit Gitarre, Banjo, Bass und Drums, mit viel Leidenschaft im Herzen und einer Portion Whiskey in der Stimme das Publikum immer wieder aufs Neue in ihren Bann. Beim Spielberg Musikfestival 2017 haben sie ihre neue CD „Backwards Around the Sun“ mit im Gepäck – Songs, in denen das universelle Lebensgefühl und der Lebensstil von „Life on the Road“ verewigt ist. Viel Natürlichkeit, eine Portion Menschlichkeit und unvergleichlicher Charme – damit bringen sie ihr Publikum zum Mittanzen und Mitsingen.– Einmalige Chance für Nachwuchstalente. Von Beginn an sieht sich das Spielberg Musikfestival als Plattform für junge Talente. 2017 findet bereits zum dritten Mal der „MyStage Bandcontest“ statt. Nachwuchskünstler haben die Chance, sich mit Hörproben oder Videos zu bewerben. Eine Vorauswahl durch eine Fachjury und ein Online-Voting entscheiden, wer das Open Air am Red Bull Ring am Samstag, 26. August 2017, eröffnen wird."(Quelle: Viertbauer Promotion GmbH)Wer sich dieses Festival nicht entgehen lassen möchte, bekommt hier die Tickets: Tickets Dort findet man auch alle weiteren Informationen zu Künstlern, Programm u.v.m., aber auch auf Facebook kann man sich die neuesten Infos holen. Viel Spaß! :-)