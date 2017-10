PÖLS-OBERKURZHEIM. Einmal im Jahr wird das legendäre Kaut-schitzhaus in Pöls zum „Theater am Pölsbach“. Verantwortlich dafür ist die heimische Autorin und Schauspielerin Anette Mariä Galler, die heuer ihrem Publikum einen besonderen Theaterleckerbissen servieren kann. „Frühere Verhältnisse“, eines der erfolgreichsten Stücke von Johann Nes-troy, steht diesmal in fünf Aufführungen im Oktober auf dem Spielplan. Premiere feiert das Stück am kommenden Samstag, dem 7. Oktober 2017, um 19.30 Uhr, weitere Aufführungen finden am 13. Oktober (Freitag), 14. Oktober (Samstag) und 21. Oktober (Samstag), jeweils mit dem Beginn um 19.30 Uhr, statt. Zum letzten Mal wird das Stück Sonntag, dem 22. Oktober 2017 im Rahmen einer Nachmittagsvorstellung mit dem Beginn um 16 Uhr gegeben. Karten: 0676/5357380.