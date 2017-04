AT

Kobenz, Frühlingsball. Die Landjugend Bezirk Knittelfeld veranstaltet in der Zechnerhalle in Kobenz ihren traditionellen Frühlingsball. Beginn ist um 20.30 Uhr mit einer Polonaise. Für Unterhaltung sorgen „Steiraseitn“ und in der Disco „PL Soundpark“. Karten sind im Vorverkauf beim Bezirksvorstand sowie bei allen Leitungen der Ortsgruppen erhältlich! Vorverkauf: 6€/ Abendkassa: 8€.