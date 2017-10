LANGE NACHT DER MUSEEN 2017 im FASCHINGSMUSEUM

Samstag, 07. Oktober 2017, 18:00 Uhr bis Sonntag, 08. Oktober 01:00 Uhr



Nach mehrjähriger Pause nimmt das ALOIS-PENZ-FASCHINGSMUSEUM erneut an der LANGEN NACHT DER MUSEEN 2017 teil.

Bereits zum 18. Male werden initiiert vom ORF Museumseinrichtungen in allen österreichischen Bundesländern am kommenden Samstag, dem 07.10.2017 in der

Zeit von 18:00 Uhr abends bis 01:00 Uhr morgens geöffnet sein. In unserer Region Murtal haben sich neben den Faschingsfunktionären auch die Betreiber des Bergbaumuseums Fohnsdorf, das Judenburger Puchmuseum, das Judenburger Stadtmuseum und das Museum Schaubergwerk Oberzeiring bereit erklärt, ihre Pforten einem an der Volks- und Brauchtumskultur interessierten Publikum und Technikfreaks der Marke Puch ihre Museumspforten zu öffnen.

Im Knittelfelder Faschings- und Brauchtumskulturmuseum wird es für kleine und junge Gäste auch ein Kinderprogramm geben. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls vorgesorgt.

Und schließlich wird neben viel Wissenswertem aus Fasching/Fastnacht und Karneval der Humor nicht zu kurz kommen. Obmann Mario Krenn und sein Team freuen sich auf zahlreichen Besuch. Mit Erwerb des regionalen Tickets sind auch die übrigen Museen in Judenburg und in Oberzeiring gratis zu besichtigen.