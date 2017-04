Aus einer alten Idee wurde ein neuer Roman

27.04.2017, 09:32 Uhr

Seit drei Monaten ist das Erstlingswerk der gebürtigen Pölserin „Zum Wegwerfen reicht‘s“ im Handel erhältlich. Von den ersten Wörtern bis zum fertigen Layout hat Sabrina alles selbst gemacht. „Als das Paket mit den ersten Exemplaren ankam, hatte ich ziemlich Schiss, denn ich hatte keine Ahnung, wie das fertige Werk live aussehen würde. Aber, den Moment werde ich nie vergessen: Im Hintergrund lief das Lied „You only live once“ von den Strokes, ich riss das Paket auf und endlich sah ich es. Mein Buch. Das war schon ein extrem cooles Gefühl“, so die selbstständige Übersetzerin.Rund zwei Jahre hat Sabrina in ihren Roman investiert. „Ich habe geschrieben, es wieder weggelegt, wieder geschrieben. Vermutlich hätte ich noch drei Jahre daran arbeiten können, aber irgendwann hab ich gesagt: Es ist fertig“.Wie sie auf die Idee gekommen ist ein Buch zu schreiben, weiß sie eigentlich gar nicht so genau. Fakt ist, bereits im Volksschulalter hat die 30-Jährige erste Geschichten geschrieben. „Vor gut zwei Jahren habe ich ein paar alte Stories hervorgekramt und durchgelesen. So entstand dann „Zum Wegwerfen reicht‘s“. Ihr Interesse an der Sprache verdankt Sabrina ihrer Mama. „Sie hat dafür gesorgt, dass mein Bruder und ich viel lesen, eine gute Ausbildung erhalten und unseren Träumen nachgehen, ohne uns dabei zu etwas zu zwingen. Ich bin quasi in der Bücherei groß geworden, habe als Kind und Jugendliche jede Woche mindestens ein Buch gelesen. Außerdem hatte ich eine unglaublich tolle Volksschullehrerin, die mich immer ge-, aber nie über- und schon gar nicht unterfordert hat“.Ein literarisches Vorbild hat Sabrina dennoch nicht, die Blondine ist überzeugt: „Aus jedem Text lernt man – egal, ob er einem gefällt oder nicht“.Und obwohl ihr schon wieder ein paar Ideen im Kopf herumgeistern, will sich Sabrina jetzt erstmal voll auf ihren Debütroman konzentrieren. Anfang April gab es bereits eine erfolgreiche Lesung in Weißkirchen - im Sommer und Herbst sollen weitere Buchpräsentationen in Judenburg und Pöls-Oberkurzheim folgen.Der Schauspielerei will Sabrina aber unbedingt treu bleiben. „Das Schauspielen ist eine große Herausforderung. Ganz viele Leute verlassen sich auf dich. Du arbeitest wochenlang gemeinsam mit einem Ensemble auf den Tag X hin. Das ist zwar eine gewisse Art von Druck - den ich mir beim Schreiben nicht mache - aber ein irrsinnig schönes und wertvolles Hobby, auf das ich nicht verzichten will“.