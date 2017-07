Blitzlichter von den Zeltweger Reitsporttagen 2017 in Farrach

16.07.2017, 11:32 Uhr

Spannende Reitsportbewerbe und geselliges Treiben rund um den Parcours kann man während der Reitsporttage in Farrach beobachten. Heute Nachmittag geht es um den "Großen Preis der Stadt Zeltweg".

Bei den Zeltweger Reitsporttagen in Farrach kommt keine Langeweile auf. Reiter und Pferde sorgen für spannende Bewerbe und das Team des RC Farrach mit Obmann Max Kaltenegger und dessen Gattin Friedl an der Spitze tut wirklich alles, damit sich Besucher, Reiter und Pferde in Farrach wohlfühlen. Die Zuschauerränge sind gut gefüllt, immer wieder brandet Applaus auf, wenn der Platzsprecher wieder einen neuen Führenden bekanntgibt oder ein Null-Fehler-Ritt auf der Anzeigentafel steht. In vielen Fällen entscheidet dann die Zeit über Sieg oder Niederlage.Besonders spannend gestaltete sich der gestrige Hauptbewerb, das Murtaler Springchampionat. Dieses Zeitspringen konnte der Kärntner Titelverteidiger Dieter Köfler auf "Stakkata" (Alpenspan-Team) mit einem hauchdünnen Vorsprung von zwei Zehntelsekunden vor dem Steirer Markus Saurugg auf "Zita 94 für sich entscheiden. Dritter wurde Rob Raskin auf "Merrywell Alfie Douglas" aus Vorarlberg.Beste Stimmung herrschte dann auch im Anschluss an die sportlichen Bewerbe im Gastrobereich der Reitsportanlage, wo "Walter Schachner & friends" mit ihrer Musik für Unterhaltung sorgten.Spannend wird es auch am heutigen Sonntag noch einmal. Am Nachmittag fällt die Entscheidung beim Springreiten um den "Großen Preis der Stadt Zeltweg".Ausführliche Berichte von den Zeltweger Reisporttagen 2017 finden Sie auch in der Print-Ausgabe Ihrer Murtaler Zeitung.