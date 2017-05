Das Schloss Feistritz lud zum Genießen ein

12.05.2017, 11:27 Uhr

Feistritzerinnen bescherten ihren Gästen einen wahren Gaumenfrühling. Auch das Auge kam bei diesem Galadinner nicht zu kurz.

Ein besonderer Augen- und Gaumenschmaus wurde den Gästen beim Galadinner in der Fachschule für Land- und Ernährungswirtschaft Feistritz in St. Peter am Kammersberg kredenzt, zu dem am vergangenen Donnerstag eingeladen wurde. Die Schülerinnen der zweiten Klasse hatten gemeinsam mit Elisabeth Steinkellner-Schäble und Andreas Schäble vom Restaurant Arkadia in Judenburg ein fünfgängiges Frühlingsmenü gezaubert. Ausgehend vom steirischen Vitello Tonnato, zog sich die kulinarische Reise über ein Safran-Graupen-Risotto mit gegrillten Garnelen und einer Wiesen-kräutersuppe mit Lachstartar bis hin zu zum Basilikumsorbet im Sektbad und einem Mais-hendl Supreme mit zweierlei Stangenspargel und Kartoffelstrudel. Zum Nachtisch wurde den Gästen ein Rhabarbertörtchen mit fruchtigem Ragout, Erdbeer-Joghurt-Eis und Mascarponecreme kredenzt.Ein Galabend ist an der Feis-tritzer Fachschule traditionsgemäß als Klassenprojekt ausgerichtet, bei dem die Schülerinnen tief in den gastronomischen Alltag eintauchen können. Sie sind von der Konzeption bis zur Abwicklung der Veranstaltung eingebunden und erleben die Logistik, die hinter einem solchen Unterfangen steckt. „Unsere Mädchen sind dabei mit einem außergewöhnlichen Engagement bei der Sache“, betonte Schulleiterin Maria Reissner, die sich über ein volles Haus freuen konnte.Die halbe Klasse zeichnete als Küchenbrigade für die Speisen verantwortlich, die weitere Hälfte als Servierbrigade, die die Speisen und Getränke in fachlich versierter Weise und sehr charmant den Gäs-ten servierten. Die passende Weinbegleitung wurde von der Familie Veit aus Ollersdorf im Weinviertel präsentiert, ihre ausgewählten Tropfen – vom grünen Veltliner bis zum Zweigelt – steigerten den Genuss ein weiteres Mal.Dekorative Gewächse zur Raumdekoration kamen aus der Gärtnerei Kamaritsch.Zwischen den einzelnen Gängen wurden auch die Ohren erfreut, die amtierende Blumenkönigin Eva Spiegel bezauberte mit liebevoll vorgetragenen Frühlingsgedichten.Die große Gästeschar, die sich von der Ausrichtung des Galadinners beeindruckt zeigte, verbrachte einen angenehmen Abend bei feinster Kulinarik und angeregten Tischgesprächen im wunderbaren Ambiente des Schlosses Feistritz.