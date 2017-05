Echter Kult schon nach fünf Jahren

05.05.2017, 10:36 Uhr

Die Mojito Cuban Bar von Chris Göttfried feierte ihren fünften Geburtstag.

Ein Fixpunkt im Eventkalender ist für viele Judenburger der 30. April. An diesem Tag vor nunmehr schon fünf Jahren hat Christoph Göttfried die Mojito Cuban Bar eröffnet und letzten Samstag wurde dieser Geburtstag natürlich gebührend gefeiert.Eine Party bei Chris wäre nichts ohne Special-Acts. So spielte auch heuer mit Peter Sax ein Top-Künstler, der mit seinem Album „Evolution“ die internationale Musik-Szene aufgemischt und als Singer-Songwriter mit Saxophon, Electronic Pop & Dance Music auf ein neues Level gehoben hat. Mit „Evolution“ zeigte Peter Sax ganz klar, dass er sich weiterentwickelt hat. Er wollte weg vom Saxophonisten, der auch singt, hin zum Sänger, der Saxophon spielen kann. Musikvideos des Ausnahmekünstlers aus Hollabrunn erreichen mittlerweile bis zu 3,5 Millionen Klicks auf Youtube.Neben Peter Sax heizten auch DJ Sebastien Reccuriont und DJ Jim Noize den bestens gelaunten Feierwütigen bis in die frühen Morgenstunden ein.Natürlich kann das Mojito bei so einer Veranstaltung nicht alle Gäste unterbringen und daher stand auch ein großes Partyzelt im Innenhof, damit auch wirklich alle mit Chris und seinem Top-Team abfeiern konnten.„Setze deine Ziele groß genug und die Umstände werden sich nach deinen Zielen richten“ (Mahatma Ghandi). Mit diesem Zitat lässt sich wohl am besten beschreiben, wie Christoph Göttfried seine Events plant und so freut sich die Judenburger Party-Szene auf viele weitere Jahre im Mojito und Special-Events wie Circus of House, Oktoberfest und vieles mehr.