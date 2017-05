Ein Heimspiel, Gags und viel Beton

05.05.2017, 16:08 Uhr

Hans Krankl, Paul Pizzera, die Seer und viele mehr kommen im Herbst nach Spielberg.

Festival

SPIELBERG. Eine Premiere gab es bei der Präsentation des Kulturprogrammes in Spielberg. Mit Vizebürgermeisterwurde ein neuer Kulturreferent vorgestellt. "Ich bin der Kultur sehr verbunden und freue mich auf die Zusammenarbeit mit", sagt Themel.Zum Freuen gibt es in Spielberg auch wahrlich genug. Das Herbstprogramm strotzt nur so vor Höhepunkten. Eingeleitet wird es von 23. bis 27. August mit dem Spielberg Musikfestival.und seine „Innbrüggler“ gastieren mit einigen Freunden bereits am Freitag im Kulturzentrum. Am Samstag steigt dann das große Open Air am Red Bull Ring mit „Die Seer“ und vielen weiteren Top-Gruppierungen, bevor am Sonntag der Ausklang mit dem traditionellen Familienfest erfolgt.

Vorpremiere

Heimspiel

Eine Österreich-Vorpremiere steht Ende September am Plan, wenn die Jungstarsunderstmals ihr gemeinsames Programm „unerhört solide“ auf die Bühne bringen. In Spielberg, wo sonst? Wer dafür noch Karten haben will, muss sich um einen Kulturpass bemühen. Im Oktober wird der Fohnsdorfer Politikberater„auspacken“, bevor die „Lange Nacht des Kabaretts“ wieder als Bühne für zukünftige Stars herhalten muss. Erstmals nach Spielberg kommt Fußball-Legendemit seiner Kultband „Monti Beton“.Ein Heimspiel gibt es im November fürund seine Band mit „Seit I di kenn“. Außerdem garantieren„Gags, Gags, Gags“, die Austropopper von „SOLOzuVIERT“ stellen ihr neues Programm vor und mit „Floyd Division“ kommt die beste Pink Floyd-Show ins Murtal.Das Herbstprogramm endet im Dezember wie es im August eingeleitet wird: Mit den Spielberg-Stammgästen „Die Seer“. Sie präsentieren auch heuer in der Weihnachtszeit ihr Stad-Konzert im Kulturzentrum. Mit den Worten von Kulturchef Rudi Weissenbacher: „Wir werden es miteinander krachen lassen.“Hier geht es zur Programmübersicht