24.04.2018, 22:53 Uhr

Das war ein echtes musikalisches Wohlgefühl, das sich am vergangenen Donnerstag in der Atriumbar des Knittelfelder Kulturhauses verbreitete: „Direct5“, eine seit Jahren im Aichfeld etablierte Unterhaltungsband, lud im Rahmen eines Jubiläumskonzertes zu einer melodischen Klangwolke, die von mehr als einhundert begeisterten Zuhörern heftig beklatscht wurde. - Lesen Sie bitte mehr dazu in der kommenden Ausgabe der Murtaler Zeitung.