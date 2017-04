Eine Gold-Party ür die Gold-Nici

28.04.2017, 00:00 Uhr

Der Fanclub ließ Weltmeisterin Nici Schmidhofer noch einmal ordentlich hochleben.

. Gold-Party – und alle feiern mit. So lautete die Devise, die der Fanclub der „goldenen“ Nici Schmidhofer für vergangenen Freitag ausgab. Nach dem triumphalen Empfang der 28-jährigen Weltmeisterin im Februar in ihrem Heimatort Lachtal, wo die WM-Goldmedaille im Super-G bei der Weltmeisterschaft in St. Moritz ausgiebig gefeiert wurde, galt es nun im Gasthaus „Moar im Dorf“ im Herzen von Schönberg, so richtig „die Sau herauszulassen.“Hunderte begeisterte Fans der sympathischen Weltmeisterin waren gekommen, um sich die heißen Rhythmen der „Lauser“ so richtig einzusaugen, die ordentlich Stimmung machten und dem Publikum natürlich auch ihre neue Single „Man lebt nur amol“ servierten.„Amol so richtig feiern“, sagte sich auch Fanclub-Chef Harald Horn, als er den Startschuss für den musikalischen Event gab, bei dem auch Gemeindechef Hannes Schmidhofer und Bruder Karl Schmidhofer nicht fehlen durften.Nici hatte im „Gepäck“ eine ganze Riege an prominenten Sportkolleginnen mitgebracht: Etwa Alexandra Meissnitzer, heute nach sportlicher Karriere ORF-Kommentatorin sowie die ÖSV Speed-Damen und Abfahrtsspezialistinnen Tamara Tippler, Conny Hütter, Sabrina Mayer und Romana Siebenhofer. Ebenfalls mit dabei waren Trainer Roland Assinger und die Kobenzer Skicrosserin Katrin Ofner, die sich natürlich auch nicht vor der Tanzfläche drückten und mit Nici die goldene Party-Nacht feierten.Gesehen wurden auch die ehemaligen Rennläuferinnen Andrea Fischbacher, Regina Sterz, oder Mitarbeiter der Ausrüsterfirmen. „Die Lauser“ hatten der „Speedlady“ aus dem Lachtal bereits vor langer Zeit eine Party versprochen, sollte es ihr gelingen eine Medaille zu holen. Die Musiker hatten für die Weltmeisterin auch einen Kilt mitgebracht, das Markenzeichen der Showgruppe.Die Weltmeisterin zeigte nicht nur, dass sie feiern kann, sie setzte sich für ihre Freunde auch an das Schlagzeug und spielte mit den „Lausern“ den Rainer Marsch.