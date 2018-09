Eine Steirernacht und viel für die Lachmuskeln

13.09.2018, 10:33 Uhr

Die Veranstaltungstipps für das Wochenende im Murtal.

MURAU/MURTAL. Bereits zum achten Mal laden am Samstag die Judenburger Szenelokale zur beliebten Steirernacht. Eröffnet wird die Stadtparty um 19 Uhr mit denbeim neuen Zirbenland-Pavillon am Hauptplatz. Ab 21 Uhr geht es dann in den Lokalen mit(Michi´s Pub),(Mojito),(Schorf´s Eck),(B3) und(Ludwig) so richtig rund.

Sachen zum Lachen

Viel zum Lachen kann man sich am Samstag im Kulturzentrum Spielberg abholen:präsentiert dort ab 20 Uhr sein neues Programm "Herkulis" und hat es dabei auf das Zwerchfell der Besucher abgesehen. Nicht weniger lustig wird es in der Thomas Schroll-Halle in Neumarkt zugehen:sind dort mit "Wahnsinnlich" zu Gast