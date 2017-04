24.04.2017, 17:24 Uhr

Trachtige Lederhosen und fesche Dirndln – fast hätte man meinen können, es herrsche „Dress-Code“. Doch weit gefehlt: Wer etwas auf sich hielt, der gewandtete sich steirisch beim diesjährigen Frühlingsball der Knittelfelder Landjugend, zu der am vergangenen Samstag in die Kobenzer Zechnerhalle eingeladen wurde. Gemeinsam hatten die neun Ortsgruppen des Bezirkes angepackt, um eine beeindruckende Ballnacht auf die Beine zu stellen. - Mehr dazu lesen Sie in der kommenden Ausgabe der Murtaler Zeitung.