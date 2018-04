Georgener Georgifest war ein kultureller Anziehungspunkt

24.04.2018, 22:25 Uhr

In St. Georgen ob Judenburg wurde am vergangenen Sonntag das traditionelle Georgifest gefeiert. Festmesse, Pferdesegnung, Georgiritt und ein nachmittäglicher Unterhaltungsreigen, für den die Fohnsdorfer Bergkapelle unter der Leitung von Kapellmeister Ralph Duschek verantwortlich zeichnete, waren die bestimmenden Programmpunkte. Der Wettergott geizte nicht mit Sonnenschein und angenehmen Temperaturen und so trafen sich hunderte Besucher vor dem Kulturheim und im Ladenanger, um sich köstlich zu unterhalten. - Mehr dazu lesen Sie in der kommenden Ausgabe der Murtaler Zeitung.