Jugend legte flotte Sohle aufs Parkett

26.01.2018, 00:00 Uhr

Die Landjugend Oberzeiring lud zum traditionellen Bauernball und begeisterte mit einer tollen Polonaise.

Autor: Thomas MlakarLeiterin Melanie Gruber und Obmann Christoph Neuper durften sich mit allen Landjugend-Mitgliedern am Samstag, den 20. Jänner 2018, über zahlreiche Gäste beim traditionellen Bauernball der Landjugend in der Neuen Mittelschule Oberzeiring freuen. Mit einer von den Mitgliedern einstudierten Polonaise mit vielen Hebefiguren wurde dieser Ball eröffnet.Die „Krachledernen“ servierten perfekte Tanzmusik, die Stimmung war ausgezeichnet und die Tanzfläche wurde bis in die frühen Morgenstunden stark frequentiert und auch die Disco war besonders gut besucht.

Es gab auch heuer Lose zu kaufen und so konnte man wieder zahlreiche Preise von den Sponsoren aus der Region gewinnen. Ein besonderes Highlight war das „Mobile Fotokisterl“, wo die Fotos gleich an Ort und Stelle ausgearbeitet wurden.