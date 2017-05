Junge Musiker zeigten ihr Talent

12.05.2017, 11:05 Uhr

Der Rotary Club Oberes Murtal lud zu einem Benefizkonzert der Extraklasse ein. Die „Meister von Morgen“ begeisterten das Publikum im Fohnsdorfer Arbeiterheim.

Am Samstag, 6. Mai 2017, lud der Rotary Club Oberes Murtal zu einem weiteren, hochklassigen Benefizkonzert ein. Es war dies das 8. Konzert, das unter dem Titel „Meister von Morgen“ über die Bühne ging. Die Interpreten des ebenso anspruchsvollen wie abwechslungsreichen Musikprogramms waren junge, hochbegabte Schüler der Musikschulen Murau, Judenburg, Fohnsdorf, Zeltweg und Knittelfeld, der Musikuniversität Graz, des Konservatoriums Graz sowie Gäste aus Italien. Der italienische Musikbeitrag wurde durch die Unterstützung des Rotary Partnerclubs Grado-Monfalcone in Italien möglich.

Das Ensemble „Vuix Vox“ mit Musikerinnen aus den Klassen von MMMag. Johanna Kocher, Roswitha Reiter und MMag. Daniela Podmenik setzt sich aus Annalena Krinzinger (Voc., Git.), Sarah Tatschl (Voc.) Julia Papst (Voc.) und Anna Zwicker (Voc., Fl.) zusammen, begleitet am Klavier von Johanna Kocher. Florian Brandl aus der Klasse von Musiklehrer Uwe Schmidt zeigte am Akkordeon sein Talent.Erst zarte acht Jahre jung ist die Pianistin Sabrina Kaderabek, die von ihrer Lehrerin Eva Maria Trammer begleitet wurde. Auf neun Jahre bringt es die junge Magdalena Wolf (Horn) aus der Klasse von Gabriele Prasch.Die „Ri-Du-Ri-Musi“ mit Dominik Dunai (Steirische Harmonika), Isabella Rinner (Querflöte und Gitarre), Armin Rinner (Posaune) und Musiklehrer Johann Rinner (Kontrabass) aus den Klassen von Johann Rinner, Stefan Schöny, und Klaus Mühlthaler sorgte für einen flotten, volksmusikalischen Kontrast.Ebenfalls erst neun Jahre alt ist David Deutschmann (Gitarre) aus der Klasse von Angelika Sabin BA). Zu den „Meistern von Morgen“ gehört auch der 16 Jahre alte Christian Grohs (Klavier) aus der Klasse von Mag. Oliver Majstorovic).Besonders begeistert zeigte sich das Publikum im ersten Teil des Konzertabends von Katja Zwanziger (Saxofon) aus der Klasse von Dir. Mag. Wolfgang Fleischhacker, die von Mag. Oliver Majstorovic begleitet wurde.Nach der Pause brillierten Tara Stranegger (Violoncello) und Florian Pichlbauer (Klavier) vom Johann-Joseph-Fux Konservatorium bzw. von der Kunstuniversität Graz.Sophie Ertl (Hackbrett), Lukas Neuhold (Gitarre) und Johannes Neuhold (Kontrabass) traten als musikalisches Trio in Erscheinung und der 17-jährige Daniel Wolfinger (Klarinette) aus der Klasse von MMMag. Corinna Wasserfaller, die in Vertretung des Fohnsdorfer Musikschuldirektors anwesend war, zeigte beim Benefizabend ebenfalls sein außergewöhnliches Können am Instrument.Anna Lydia Podmenik (Flöte) gehört mit ihren 17 Jahren ebenso wie Daniel Wolfinger schon zu den Routiniers. Beide konnten bereits zahlreiche Preise für ihre musikalischen Leistungen in Empfang nehmen.Last but not least ist noch Martina Miniussi aus Italien hervorzuheben. Sie spielt bereits göttlich Fagott und wurde beim Benefizabend im Fohnsdorfer Arbeiterheim von ihrer Mutter Ester Casseler Miniussi am Klavier begleitet.Rotary-Präsident DI Andreas Haider und Rotarier Mag. Peter Parson, der einmal mehr als Koordinator fungierte, durften sich mit ihren rotarischen Freunden und den Gästen des Konzertabends über eine gelungene Veranstaltung freuen.Alle „Meister von Morgen“ standen zugunsten des Sozialprojektes des Rotary Clubs Oberes Murtal auf der Bühne, wofür ihnen herzlich gedankt wurde.