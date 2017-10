Leo Schriefl lud ein: Unterhaltsames Netzwerken mit Aquavital

08.10.2017, 22:29 Uhr

„Aquavital, der führende Kalkmagnet mit Megaspin“ lautet die Devise in Leo Schriefls Unternehmen. Aber darüber hinaus hat der umtriebige Unternehmer noch ein weiteres Leitmotiv, dem er immer wieder große Beachtung schenkt: In der Region zusammenkommen, diskutieren und nachdenken, um etwas weiterzubringen. Allen, denen dieser Aufruf wichtig ist, konnte Leo Schriefl mit seiner Gattin Maria und AIZ-Eigentümerin Helene Riegler am vergangenen Donnerstag einen freundlichen Gruß entbieten, als er zum großen Netzwerktreffen in die Räumlichkeiten des AIZ einlud. - Mehr dazu lesen Sie in der kommenden Ausgabe der Murtaler Zeitung.