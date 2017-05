Mit Startnummer 8 ins Finale

12.05.2017, 16:32 Uhr

Vize-Miss Styria Magdalena Leitner bereitet sich auf nächste Wahl vor.

Glückszahl

MURAU. Gerade mal ein Monat ist seit der Wahl zur Miss Styria vergangen, schon steht für Vize-Missdas nächste Abenteuer am Programm. Die Murauerin bereitet sich gemeinsam mit den anderen Anwärterinnen auf die Miss Austria-Wahl am 6. Juli im Casino Baden vor.Vergangene Woche waren die Schönheiten im Missen-Camp in der Therme Geinberg zu Gast. Dort wurden sie auf die kommenden Termine vorbereitet und bekamen die Startnummern zugelost. Für Magdalena Leitner soll die Startnummer 8 zur Glückszahl werden. "Mit geht es unglaublich gut im Camp. Der Shootingtag war bis jetzt das absolute Highlight", berichtet die Murauerin.

Vorbereitung

"Für uns bietet die Therme das perfekte Umfeld und alle Möglichkeiten, um unsere Missen perfekt vorzubereiten", sagt Organisatorin. Das erklärte Ziel ist es, heuer nach langen Jahren wieder eine Miss Austria aus der Steiermark zu küren.