Murauer veralbern Gabalier

04.05.2017, 12:04 Uhr

Satireseite macht sich über Kopftuch-Posting des Musikstars lustig.

Seitenhieb

MURAU. Ein bisschen Spaß muss sein! Nach dem umstrittenen Kopftuch-Sager von Bundespräsidentlegte der Volks-Rock´n´Roller mit Murauer Wurzeln am Dienstag auf Facebook nach. Dort zeigte sich"aus Solidarität" mit Kopftuch und tauschte vorausblickend sein Verdauungsschnapserl mit steirischem Kernöl.Das wiederum nutzte die Satireseite "Murau Breakingnews" ihrerseits für einen - wie wir finden - gelungenen Seitenhieb. Unter dem Titel "Wer kennt diesen verwirrten Mann?" schreibt der Autor von zwei Murauer Jägern, die einen konfusen Einbrecher in ihrer Jagdhütte gefunden haben. Höhepunkt: "Besondere Kennzeichen: Beinahe ständig singt er schwer verständliche Phrasen mit hoher Lautstärke, vor der er sich selbst mit einem Kopftuch um die Ohren zu schützen versucht."

Kritik und Anerkennung

Satire seit 2015

Das vermeintliche Weltbild des Schlagerstars kommt dabei nicht unbedingt gut weg. Der Satirebericht kommt bei den meisten Facebook-Usern gut an, nicht aber bei allen. "Dämlicher kann ein Kommentar wohl nicht mehr sein ...", schreibt etwa ein Leser. Ein anderer gratuliert dafür: "Selten so etwas witziges gelesen."Die Murauer Seite "Breakingnews" veröffentlicht seit 2015 in unregelmäßigen Abständen satirische Berichte aus dem Bezirk. Etwa "Rauchverbot für die Murtalbahn", "Murauer überrascht mit Zirbenbier" oder "Putin im Gesundheitspark aufgetaucht". Betreiber und Autoren der Seite sind nicht bekannt.Hier geht´s zum Satirebericht Der Beitrag von Andreas Gabalier