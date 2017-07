Murcapulco lockte mehr als tausend Besucher nach Murau

23.07.2017, 15:29 Uhr

Nach zwei Jahren Pause ertönte gestern iauf der Bahnhofbrücke in Murau wieder das Kommando: "Drei, zwei, eins - Murcapulco!"

Die Bezirksstadt Murau wurde für zwei Tage zu "Murcapulco". Das Wortkonstrukt stellt eine gewollte Assoziation zu Acapulco dar, wo sich waghalsige Klippenspringer vor den Touristen vom steilen Felsufer ins Meer stürzen.Veranstalter Fritz Wassermann und sein Team boten dem Publikum heuer eine erweiterte Veranstaltung, die bereits am Freitagnachmittag mit einem großen Winzer- und Bauernmarkt ihren Auftakt fand. Top Weine und einzigartige Schmankerl wurden den Gästen angeboten. Dazu gab es viel Folklore und einen Dämmerschoppen, bei dem die Stadtkapelle Murau aufspielte. Einige Hundert Besucher konnten dazu in der Murauer Innenstadt begrüßt werden.

Murcapulco 2017 war ein Publikumshit

Patrick Petzl und Sayd Ali teilten sich den Sieg

Die weiteren Platzierungen

Am Samstag strömten immer mehr Leute ans Murufer und auf die Bahnhofbrücke, um beim Brückenspringen live dabei zu sein. Den ganzen Nachmittag über stürzten sich wagenmutige Burschen und Mädchen von der 14 Meter hohen Brücke in die eiskalte Mur.Am Ende konnten sich heuer zwei Teilnehmer der Profiklasse über den Sieg freuen. Patrick Petzl gewann ex aequo mit Sayd Ali das heurige Brückenspringen. Die beiden wurden für ihre luftigen Stunts von der Jury mit jeweils 59 Punkten belohnt. Dritter wurde Dominik Neumann (57 Punkte), 4. Osama Ali (54 Punkte) und 5. Thomas Wohlfahrter (53,5 Punkte).Jugend (männlich/weiblich): 1. Platz Osama Ali ex aequo mit Tobias Zauner vor Jonas Holzinger und Elias Holzinger."Dirndlsprung" (powered by Trachten Rottensteiner): Es siegte Eveline Rieger vor Kathrin Pirker. Beide Damen durften als Preis für ihren Sprung im Dirndlgewand das Kleidungsstück behalten.Herren allgemein: 1. Stefan Gratzer, 2. Florian Prietl, 3. Ricardo Gartlehner, 4. Markus Müllner, 5. Lukas Klauber, 6. Florian Lankmaier, 7. Florian Schurl.Frauen allgemein: 1. Philine Köhne, 2. Patricia Feuchter, 3. Beatrix Lamprecht, ex aequo mit Sabine Wassermann, 5. Awa Winkel.Teambewerb (Männer, Frauen & Jugend): 1. Osama Ali und Dominik Neumann, 2. Tobias Zauner und Sayd Ali, 3. Max Prodinger und Eugen Elias (Jugend), 4. Stefan Tockner und Thomas Pirker.Hero of the day: Marco DullniggIm Anschluss an die Siegerehrung fand die legendäre Murcapulco-Party statt, bei der die "Schwoazstoaner" dem Publikum bis in die späte Nacht mit toller Livemusik einheizten.Einen ausführlichen Bildbericht mit weiteren Infos finden Sie auch in der Printausgabe Ihrer Murtaler Zeitung.