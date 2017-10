Seit 10 Jahren Spitzenqualität für die gehobene Gastronomie

17.10.2017, 23:01 Uhr

Ein Jahrzehnt herausragende Genusskompetenz und individuellen Service für die gehobene Gastronomie: Fast einhundert Wirte aus dem Murtal delektierten sich am vergangenen Dienstag im Küchenstudio des Spielberger Transgourmet-Standortes Spielberg und genossen in einem fünfgängigen Menü confierten Kabeljau auf Karfiol und Tomaten, Tauben Supreme mit Kürbis oder Rind mit Lustenauer Senf und Erdäpfel. Kulinarische Highlight, die von Transgourmet-Küchenchef Wolfgang Vollmann und seinem Team zubereitet wurden und mit Deserts wie Schokolasagne auf Joghurt und Himbeer oder Camembert ihren Abschluß fanden. - Mehr dazu in der kommenden Ausgabe der Murtaler Zeitung.