St. Peter ob Judenburg blühte auf

03.05.2017, 00:13 Uhr

Besonders erfreut war man über die „Goldene“ von Theresia Hartleb in der Kategorie Bauernhöfe in steiler Hanglage. Alle Siegerinnen und der Sieger in der Herrenklasse wurden mit Blumen bedacht. Bürgermeister Wolfgang Rosenkranz bedankte sich bei allen, die zur Verschönerung des Ortes beigetragen haben und bat auch weiterhin alle für den schönen Blumenschmuck in der Ortschaft zu sorgen. Zum Schluss bekam jeder Anwesende ein Blumenstöckerl überreicht.