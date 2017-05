Waldverband Murtal auf Exkursion im Plenterwald

04.05.2017, 13:50 Uhr

Dass es so etwas direkt vor unsere Haustüre gibt, durften viele Interessierte vom Waldverband Murtal beim Betrieb Steiner Reinhold, vlg. Bucher, in Möderbrugg am 3 Mai 2017 erleben.Der Wald braucht viel Ruhe und Gespür, dann gibt er uns viel zurück, und alle Menschen haben etwas davon. Saubere Luft, Wasserspeicher, Erholungsraum, Artenvielfalt,CO2 -Speicher sowie Arbeit und Einkommen für viele Menschen sind Leistungen, welche für uns oft selbstverständlich sind. Danke der Familie Steiner für Ihren Beitrag für uns alle.Unser Auftrag lautet „Der Wald braucht unser Gspür“