1,8 Millionen Euro für die Schul-Modernisierung in Oberzeiring

12.02.2018, 01:40 Uhr

Hektisches Getriebe herrschte am vergangenen Mittwoch in der Neuen Mittelschule Oberzeiring: Die Unterrichtsanstalt hatte zu einem „Tag der offenen Tür“ eingeladen und Eltern wie Interessierten einen Vormittag lang die Möglichkeit geboten, einen Blick hinter die Kulissen zu tun. Schulleiter Peter Steiner, der gemeinsam mit Bürgermeister Alois Mayer die Veranstaltung eröffnete, konnte eine zufriedene Bilanz ziehen: „Das Interesse war groß und so konnten wir unsere führende Rolle im Unterrichtsgeschehen einmal mehr unter Beweis stellen!“ - Mehr dazu lesen Sie in der kommenden Ausgabe der Murtaler Zeitung.