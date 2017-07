23.07.2017, 18:36 Uhr

Am 22. Juli waren Freiwillige in der Steiermark wieder eingeladen beim „Almtag“ Hand anzulegen. Ohne händischen Einsatz würden ein Teil der Almen wieder zu Wald werden. Rund 100 fleißige Helfer trafen sich auf der Seckauer Hochalm und mit Astscheren ging es den jungen Fichten und Wacholderstauden an den Kragen.