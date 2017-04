"Aufi geht's" - Wipfelwanderweg Rachau

29.04.2017, 16:23 Uhr

Wo ist die Rachau

Der Wipfelwanderweg ist von Knittelfeld aus beschildert wenn man von der Abfahrt Knittelfeld Ost kommt. Kommt man aus Richtung St.Lorenzen, fährt man weiter bis St.Margerethen und biegt dann in die Rachau ein. Ab da finden sich Wegweiser so dass man es nicht verfehlen kann.

Viele Stufen aber schön

Aufstieg wird belohnt

Ist man am Kassehäusschen vorbei ab da fangen die ersten Stufen an. Das ist mal zum Aufwärmen. Vorerst gehts noch gemütlich auf einem Waldweg weiter. Dieser ist voll mit Stationen die vorallem Kinder erkunden können. Wurfspiele, Hinweistafeln, Insektenhotel und ein Barfussweg. Dann kommt man zu Aufstieg und die ersten Stufen sind zu bewältigen. Es finden sich aber auf der gesamten Strecke zahlreiche Bankerl und Aussichtsplattformen so das jeder mal ausrasten kann. Die Stufen sind nicht so steil gebaut das man das nicht schaffen würde.Wipfelwanderweg trifft es auf den Punkt. An einigen Stellen ist man wirklich auf Augenhöhe mit den Baumwipfeln. Am höchsten Turm angekommen hat man einen wunderschönen Ausblick. Zum einen über die herrliche Landschaft der Rachau zum anderen in Richtung Zirbitzkogel und Murtal. Ein Fernglas dient zur Orientierung welche Berge man da gerad sieht. Zurück gehts dann über eine Forststrasse. Alles gut beschildert, verlaufen tut sich keiner.Ich hab den gesamten Weg sehr genossen und werde den Wipfelwanderweg gern wieder einmal besuchen.