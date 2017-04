Beratungen - April 2017

21.04.2017, 00:00 Uhr

Kalenderwochen 16/17

Sprechtage

, jeden ersten Montag im Monat,von 8 bis 10 Uhr in der ÖVP-Bezirksparteileitung Murtal, Frauengasse 19, Judenburg. Anmeldung: 03572/85196 odermurtal@stvp.at., jeden ersten Montag im Monat, von 10-12 Uhr. ÖVP-Bezirksparteileitung Murtal, Frauengasse 19, Judenburg. Anmeldung: 03572/85196.

Anwaltliche Auskunft

Sachwalterschaft

Diverse Beratungsstellen

Geburtsvorbereitungskurse

Yoga für Schwangere

, LAbg. Manuela Khom, im Büro der ÖVP Murau. Tel. 03532/2481. Termine nach tel. Vereinbarung., donnerstags, von 18-19 Uhr, sowie LAbg. Liane Moitzi, donnerstags, von 17-18 Uhr, im FPÖ-Regionalbüro Murtal, Bahnstraße 12. Voranmeldung: Tel. 0664/5223320 (Fr. Röner) oder 03512/46666.jeden Di., 15-19 Uhr, und jeden Do., 9-12 Uhr, Landesgeschäftsstelle Steir. Seniorenring Judenburg, Kaserngasse 16. Anmeldung: 0676/6017125 oder judenburg@fpoe-stmk.at. Seniorenstammtisch: Di., von 15-19 Uhr, Kaserngasse 16.Beratungsnachmittag am Freitag, 21. April, 14–17 Uhr, in folgenden Rechtsanwaltskanzleien.Mag. Jutta Zechner, Herrengasse 13, Judenburg. Tel. 03572/46246.Mag. Gerhard Moser, Anna-Neumann-Straße 5, Murau. Tel. 03532/3643.nach telefonischer Terminvereinbarung unter 03572/42310 oder per Mail an: judenburg@sachwalter.atLiechtensteingasse 1, Tel. 03572/42944; Knittelfeld: Bahnstraße 4, Tel. 03512/44988; Murau: Anna-Neumann-Straße 16, Tel. 03532/44866.Erzherzog Johann Gasse 10, 8600 Bruck/Mur. Tel. 0316/ 83 14 14.Notrufnummer für durch Gewalt bedrohte Frauen:Tel. 03862/27999, Beratungsstelle Frauenhaus Kapfenberg.erreichbar Montag, Mittwoch und Freitag, jeweils von 12 bis 13 Uhr unter Tel. 0664/8308849. Suchtberater und Streetworkmitarbeiter ermöglichen einen fundierten Erstkontakt und Informationen.jeweils montags, 17–19 Uhr, im LKH (nach Vereinbarung unter 03572/82560-3533).jeweils donnerstags; auch Einzelberatung möglich. Anmeldung: Tel. 0664/3834116.Geburtsvorbereitung für werdende Eltern (einzeln oder in Gruppe), Babymassage. Infos/Anmeldung: Hebamme Sylvia Linauer, Tel. 0664/5823936, www.linauer.com.Beratung rund ums Baby/Kleinkind und Stillberatung (telefonisch/Hausbesuch); Vorbereitungskurs auf Geburt und Eltern-Sein; Termine, Info und Anmeldung bei DKKS & Stillberaterin IBCLC Ingrid Forrer unter Tel. 0664/9982772.Geburtsvorbereitung, Yoga für Schwangere und Stillberatung mit Hebamme Angelika Lindschinger. Voranmeldung: 0664/1973813.Baby- und Kleinkinderschwimmen im Hallenbad. Infos auf www.wasserspass.co.at.Säuglingspflege und Babymassage mit Katja Maria Edlinger, DKKS und Babymassagekursleiterin. Infos & Termine nach Rücksprache unter Tel. 0664/4450335. Hausbesuche möglich.Baby- und Eltern-Kind-Schwimmen, Infos bei DKS Elisabeth Pirkwieser, Tel. 0664/4116908.Beginn des nächsten Wochenend-Geburtsvorbereitungskurs: Freitag, 12. Mai 2017, 14-18 Uhr, und Samstag, 13. Mai, 9-13 Uhr. Leitung: Christina Reiter und Petra Felser. Anmeldung: 03512/71322 bzw. ekizaichfeld@aon.atam LKH Judenburg. 6 Einheiten pro Kurs. Beginn jeweils um 17.30 Uhr. Einstieg jederzeit möglich. Anmeldung telefonisch bei Sabine Güttersberger, Hebamme & zertifizierte Schwangerenyogalehrerin. Tel. 0664/1035188. Kurstermine: 28. April, 05. Mai, 9. Juni, 1. September, 6. Oktober, 20. Oktober und 24. November.

