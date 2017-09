Beratungen - September 2017

29.09.2017, 00:00 Uhr

Sprechtage

, jeden ersten und dritten Montag im Monat, von 10-12 Uhr. ÖVP-Bezirksparteileitung Murtal, Frauengasse 19, Judenburg. Anmeldung: 03572/85196 oder murtal@stvp.at., im Büro der ÖVP Murau. Tel. 03532/2481. Termine nach tel. Vereinbarung., donnerstags, von 18-19 Uhr, sowie LAbg. Liane Moitzi, donnerstags, von 17-18 Uhr, im FPÖ-Bezirksbüro Murtal, Parkstraße 27. Voranmeldung: Tel. 0664/5223320 (Fr. Röner) oder 03512/46666.

Anwaltliche Auskunft

Sachwalterschaft

Diverse Beratungsstellen

Geburtsvorbereitungskurse

Yoga für Schwangere

jeden Di., 15-19 Uhr, und jeden Do., 9-12 Uhr, Landesgeschäftsstelle Steir. Seniorenring Judenburg, Kaserngasse 16. Anmeldung: 0676/6017125 oder judenburg@fpoe-stmk.at. Seniorenstammtisch: Di., von 15-19 Uhr, Kaserngasse 16.Do., 05. 10., 9-12 und 13-14 Uhr, Tamsweg, Bez.-BauernkammerBeratungsnachmittag am Freitag, 29. September, 14–17 Uhr, in folgenden Rechtsanwaltskanzleien.• Bezirksgerichtssprengel Judenburg: Dr. Michael Stephan Voitle, Hauptplatz 14, Knittelfeld. Tel. 03512/834280.Mag. Günter Novak-Kaiser, Raffaltplatz 6, Murau. Tel. 03532/4488-0.nach telefonischer Terminvereinbarung unter 03572/42310 oder per Mail an: judenburg@sachwalter.atErzherzog Johann Gasse 10, 8600 Bruck/Mur. Tel. 0316/ 83 14 14.Notrufnummer für durch Gewalt bedrohte Frauen: Tel. 03862/27999, BeratungsstelleFrauenhaus Kapfenberg.erreichbar Montag, Mittwoch und Freitag, jeweils von 12 bis 13 Uhr unter Tel. 0664/8308849. Suchtberater und Streetworkmitarbeiter ermöglichen einen fundierten Erstkontakt und Informationen.jeweils montags, 17–19 Uhr, im LKH (nach Vereinbarung unter 03572/82560-3533).jeweils donnerstags; auch Einzelberatung möglich. Anmeldung: Tel. 0664/3834116.Geburtsvorbereitung für werdende Eltern (einzeln oder in Gruppe), Babymassage. Infos/Anmeldung: Hebamme Sylvia Linauer, Tel. 0664/5823936, www.linauer.com.Infos zum Geburtsvorbereitungskurs und Vorbereitung auf die Elternschaft sowie Beratung rund ums Baby/Kleinkind & Stillberatung bei Ingrid Forrer (Dipl. Kinderkrankenschwester und Stillberaterin IBCLC) unter Tel. 0664/9982772 ( Telefonberatung, Hausbesuche, Nachbetreuung).- Baby-, Kleinkindtreff & StillgruppeHerbsttermine 2017: 24. Oktober, 28. November im Rüsthaus der FF Neumarkt.Geburtsvorbereitung, Yoga für Schwangere und Stillberatung mit Hebamme Angelika Lindschinger. Voranmeldung: 0664/1973813.Baby- und Kleinkinderschwimmen im Hallenbad. Infos auf www.wasserspass.co.at.Säuglingspflege und Babymassage mit Katja Maria Edlinger, DKKS und Babymassagekursleiterin. Infos & Termine nach Rücksprache unter Tel. 0664/4450335. Hausbesuche möglich.Baby- und Eltern-Kind-Schwimmen, Infos bei DKS Elisabeth Pirkwieser, Tel. 0664/4116908.Der nächste Wochenend-Geburtsvorbereitungskur im Eltern-Kind-Zentrum Aichfeld findet am Freitag, 24. November von 14 bis 18 Uhr und am Samstag, 25. November von 9 bis 13 Uhr statt. Leitung: Christina Held (Hebamme am LKH Judenburg ) und Petra Felser (Stillberaterin IBCLC). Anmeldungen und Infos gibt es unter der Telefonnummer: 03512/71322 bzw. ekizaichfeld@aon.atam LKH Judenburg. 6 Einheiten pro Kurs. Beginn jeweils um 17.30 Uhr. Einstieg jederzeit möglich. Anmeldung telefonisch bei Sabine Güttersberger, Hebamme & zertifizierte Schwangerenyogalehrerin. Tel. 0664/1035188.Kurstermine: 6. Oktober, 20. Oktober und 24. November.

Kalenderwochen 38/39



Sprechtage

Anwaltliche Auskunft

Sachwalterschaft

Geburtsvorbereitungskurse

Diverse Beratungsstellen

Yoga für Schwangere

Sprechtage

Anwaltliche Auskunft



Sachwalterschaft



Diverse Beratungsstellen

Geburtsvorbereitungskurse

Sprechtage

Anwaltliche Auskunft

Sprechtage

Anwaltliche Auskunft

Sachwalterschaft

Diverse Beratungsstellen

Geburtsvorbereitungskurse

Sachwalterschaft

Diverse Beratungsstellen

Geburtsvorbereitungskurse



Yoga für Schwangere

