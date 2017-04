"Blackout" ohne Murau

27.04.2017, 16:45 Uhr

Holzwelt Murau will bis 2020 Ausstieg aus fossilen Brennstoffen schaffen.

MURAU. Einen gesunden Egoismus in Sachen Energiegewinnung und Klimaschutz legen die Murauer seit 2003 an den Tag. Damals wurde von einigen Visionären die Idee geboren, sich unabhängig von fossilen Brennstoffen zu machen und in die erneuerbaren Ressourcen Sonne, Biomasse, Wasser und Wind zu investieren.Heute, 14 Jahre später, hat sich der Bezirk zu einer Vorzeigeregion innerhalb Österreichs gemausert.

Das Ziel

Souverän

Lösungen

Höchste Zeit

Wissen nach außen tragen

Das erklärte Ziel, den Energiebedarf an Wärme und Strom ausschließlich aus eigenen Quellen zu bewerkstelligen, ist fast erreicht. Derzeit wird rund 75 Prozent der benötigten Wärme aus erneuerbaren Energien gewonnen und bereits mehr als das Doppelte des benötigten Stroms erzeugt. Soll heißen: Gebe es ein europaweites „Blackout“ (ein plötzlicher Ausfall großer Strom- und Infrastrukturnetze, Anm.) würde Murau hell erleuchten.In Sachen Energiesouveränität wurde in all den Jahren kein politisches Kleingeld gewechselt – alle 14 Gemeinden ziehen gemeinsam mit der Holzwelt diesbezüglich an einem Strang. Nur so konnten Leitprojekte wie die Anbindung der kommunalen Wohnhäuser und Betriebe der Stadt, des LKH Stolzalpe und der Brauerei Murau an das Nahwärme-Heizkraftwerk vollzogen werden. Damit konnten jährlich bereits 1,5 Millionen Liter Heizöl eingespart werden.Das unermüdliche Reden und die stetige Überzeugungs- und Aufklärungsarbeit hat mittlerweile auch viele Privathaushalte zum Umdenken gebracht. Stolze 80 Prozent werden mit Wärme aus erneuerbaren Energien versorgt. Weitere wichtige Bausteine wurden kürzlich mit der Gründung des „Murauer Energiezentrums“ und mit der Installierung eines Klima- und Energiemodellregionsmanagers in der Person vongesetzt. „Damit haben wir kompetente Partner, die innovative Energielösungen umsetzen können“, freut sich Bezirksbürgermeister„Tatsache ist, der weltweite Ausstoß von Kohlendioxid steigt weiter an und damit verbunden ist der globale Temperaturanstieg. Murau ist vom prognostizierten Temperaturanstieg bis zum Jahr 2050 steiermarkweit am massivsten betroffen. Und wenn man bedenkt, dass der Klimawandel Österreich derzeit schon eine Milliarde Euro kostet, ist es mehr als Zeit zu handeln“, so Erich Fritz.Der Masterplan für die weitere energieautarke Zukunft umfasst beispielsweise ein Bürgerbeteiligungsprojekt, die Ausbildung spezieller Energiebotschafter, den Ausbau der E-Mobilität durch E-Carsharing, den Umstieg auf LED-Beleuchtung im öffentlichen Raum etc. „Wir können mit gutem Beispiel vorangehen, unsere Ideen und Lösungsansätze nach außen tragen und zeigen, was eine Region imstande ist, auf die Beine zu stellen“, so Holzwelt Geschäftsführer